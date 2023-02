In Oldenbüttel kam es am Sonntagmorgen, 12. Februar, zu einer Unfallflucht. Die Polizei ermittelt. Symbolfoto: Imago up-down up-down Audi A6 beschädigt Unfallflucht in Oldenbüttel: Polizei bittet um Hinweise Von Rainer Krüger | 14.02.2023, 14:57 Uhr

Ein geparktes Auto beschädigt und weg! So hat sich ein Unbekannter am Sonntagmorgen, 12. Februar, auf dem Parkplatz vor dem Landgasthof in Oldenbüttel verhalten. Nun sucht die Polizei Zeugen der Tat.