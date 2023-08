Polizei sucht Zeugen A210 bei Felde: War die Unfallflucht nur eine faule Ausrede? Von Rainer Krüger | 14.08.2023, 15:49 Uhr Zum Unfall am 11. August auf der A210 in Felde bittet die Polizei Zeugen um Hinweise. Foto: www.imago-images.de up-down up-down

Am Freitagabend, 11. August, sorgte der Unfall auf der A210 in Höhe Felde für Stau in Richtung Kiel. Doch auch nach dem Räumen der Unfallstelle am Abend ist die Sache noch nicht erledigt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.