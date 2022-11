Beim Unfall wurde der Linienbus im Frontbereich beschädigt. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Zusammenstoß in Parkstraße Unfall in Hohenwestedt: Linienbus kollidiert mit Pkw Von Rainer Krüger und Florian Sprenger | 14.11.2022, 17:18 Uhr

In der Parkstraße in Hohenwestedt krachte es am Montagnachmittag, 14. November. Ein Linienbus und ein Auto stießen zusammen. Verletzte gab es keine.