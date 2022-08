Der 53-jährige Rollerfahrer pralle in die Seite des Volvo. Dabei verletzte er sich schwer. FOTO: Florian Sprenger up-down up-down Unfall nahe des NOK Oldtimer-Fahrer missachtet Vorfahrt: Roller-Fahrer schwer verletzt Von Florian Sprenger | 06.08.2022, 17:40 Uhr

Notarzt, Rettungsdienst und Polizei waren am Samstag in der Nähe der Grünentaler Hochbrücke am Nord-Ostsee-Kanal im Einsatz. Dort war ein Roller-Fahrer verunglückt. Ein Autofahrer hatte ihm die Vorfahrt genommen.