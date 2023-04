Die Polizei war am Mittwochmorgen, 12. April, wegen eines Unfalls auf der A215 in Höhe Hoffeld im Einsatz. Symbolfoto: IMAGO up-down up-down Verkehrsbehinderung im Berufsverkehr Unfall auf A215 Richtung Kiel: Transporter fährt bei Hoffeld auf Pkw auf Von Rainer Krüger | 13.04.2023, 16:47 Uhr

Wer am Mittwochmorgen, 12. April, auf der Autobahn 215 von Neumünster nach Kiel pendelte, hat es gemerkt. Wegen eines Auffahrunfalls in Höhe Hoffeld staute sich der Verkehr. Die Polizei berichtet, was geschehen ist.