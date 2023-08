Planung für 19. August steht Trecker-Treck in Jevenstedt: Schlepper-Fans bekommen viel zu sehen Von Rainer Krüger | 09.08.2023, 13:33 Uhr 150 Starter werden beim diesjährigen Trecker-Treck in Jevenstedt erwartet. Archivfoto: Schleppwagen-Team Jevenstedt up-down up-down

Zeigen, was ihre Traktoren können, wollen Starter aus ganz Schleswig-Holstein am Samstag, 19. August, beim Trecker-Treck in Jevenstedt. Auf einer Koppel an der Poststraße wird ab 9 Uhr Gas gegeben – mit Besonderheiten im Programm.