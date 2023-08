Ortsteil Deutsch-Nienhof Tödlicher Unfall in Westensee: 83-Jährige kommt von der Straße ab und fährt gegen Baum Von Lutz Timm | 29.08.2023, 08:58 Uhr Der VW Golf wurde bis zur Fahrerkabine eingedrückt. Foto: Florian Sprenger up-down up-down

Am späten Montagabend, 28. August, ist es auf der L255 in Westensee zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine Golf-Fahrerin kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte in einen Baum.