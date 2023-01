Artig: Geführt von Tierärztin Dr. Anabel Jandowski stieg auch Ziegenbock Paul im Tierpark Arche Warder problemlos in den Anhänger. Ziel des Transports: die Grüne Woche in Berlin. Foto: Kai Eckhardt up-down up-down Besonderer Messeauftritt Tierpark Arche Warder: So kommen Esel und Ziegen zur Grünen Woche in Berlin Von Kai Eckhardt | 19.01.2023, 16:37 Uhr

Auf der größten Ernährungsmesse der Welt ab 20. Januar in Berlin will der Tierpark Arche Warder nicht fehlen. Dieses Jahr sind Esel und Ziegen beim Auftritt in die Bundeshauptstadt dabei. So lief der Transport der Tiere.