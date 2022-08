Esel und Pferde stehen am 14. August im Tierpark Arche Warder im Blickpunkt. FOTO: Kai Eckhardt up-down up-down Aktion im Zoo So klug sind Pferde und Esel - Arche Warder plant besonderes Programm Von Kai Eckhardt | 10.08.2022, 16:58 Uhr

Für Sonntag, 14. August, hat sich das Team des Zentrums für alte Haus- und Nutztierrassen etwas Besonderes einfallen lassen. Zum Programm am Pferde- und Eseltag gehören auch Vorführungen, die zeigen, was Pferde und Esel so alles können.