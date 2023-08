Naturpark Aukrug Neue Rangerin: Frigga Kruse kommt über Papua-Neuguinea und Spitzbergen nach Hause Von Hans-Jürgen Kühl | 04.08.2023, 14:03 Uhr Geologin, Archäologin und Polarforscherin: Die neue Naturpark-Rangerin Frigga Kruse auf dem 77,5 Meter hohen Gipfel des Boxbergs. Foto: Hans-Jürgen Kühl up-down up-down

In Mörel ist sie geboren, unweit des Naturparks Aukrug aufgewachsen, lebte dann aber in Papua-Neuguinea, Schottland, den Niederlanden und Spitzbergen. Nun kehrt Frigga Kruse als neue Rangerin für den Naturpark zurück in ihre Heimat.