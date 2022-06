Beim Quathlon-Mehrkampf in Aukrug tauschten die Mitglieder der Mannschaften an den Wechselpunktend der Teildisziplinen keine Staffelstäbe, sondern die jeweiligen Teamleibchen. Läufer Rouven Wohlers von Athletico Büdelsdorf übernahm das Kleidungsstück von Radfahrer Martin Schlüter. In der Endabrechnung kam ihr Team auf den zweiten Platz.

FOTO: Hans-Jürgen Kühl up-down up-down