Einen ganzen Hektar Anbaufläche hat Johann Holm in dieser Saison für grünen Spargel reserviert. Foto: Hans Jürgen Kühl up-down up-down Spargelsaison 2023 in Aukrug Ernte auf dem Spargelhof Holm: Jeder fünfte Kunde fragt nach einer bestimmten Sorte Von Hans-Jürgen Kühl | 20.05.2023, 15:04 Uhr

Kunden und Betreiber sind zufrieden: Die Ernte auf dem Spargelhof Holm in Aukrug bringt Spargel in verschiedenen Qualitäten und Preisklassen in die Regale des Hofladens. Vor allem eine Sorte wird vermehrt nachgefragt.