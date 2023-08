Krankheit bei Insekten Seuche bei Bienen in Aukrug: Deshalb müssen jetzt Völker getötet werden Von Rainer Krüger | 29.08.2023, 13:38 Uhr Wegen des Ausbruchs der Amerikanischen Faulbrut in Aukrug wurden 45 Bienenvölker in der Gemeinde auf einen Befall mit der Seuche untersucht. Symbolfoto: www.imago-images.de up-down up-down

Für die Imker in Aukrug war es ein Schock, als am 11. August bekannt wurde, dass Bienen im Ort an der Amerikanischen Faulbrut leiden. Nun sind verseuchte Völker identifiziert. So wird die für Bienen tödliche Krankheit bekämpft.