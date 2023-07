Der schwarze Qualm war kilometerweit zu sehen: Am Sonntag brannte eine Ballenpresse samt Zugmaschine auf einem Feld bei Lütjenbornholt vollständig aus. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Feuer bei der Ernte ausgebrochen Schwarzer Rauch über Bornholt: Traktor und Ballenpresse ausgebrannt Von Lutz Timm | 10.07.2023, 16:14 Uhr | Update vor 55 Min.

Auf einem Feld in Bornholt ist am Sonntag, 9. Juli, eine Ballenpresse samt Zugmaschine in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden geht in die Hunderttausende.