Die Gemeinschaftsschule Nortorf unterstützt ihre Partnerschule in Ghana mit Federtaschen aus Altkleidern. Die Schülergruppe mit Ria Naß (von links), Johanna Fröhlich, Finja Glüsing, Franka Lange und Yaser Jamshidi, die Lehrerinnen Hjördis Johnsen und Ulrike Gahrau sowie Sponsor Felix Habke, Oberstufenleiterin Silke Günzel und Schulleiter Timo Off stellten vor, was im Projekt gemacht wurde.

Foto: Kai Eckhardt up-down up-down