Die Schule am Ochsenweg soll mit den Anforderungen Schritt halten. Deswegen wurde viel Geld in die Umgestaltung des Schulhofs in Jevenstedt gesteckt. 2023 planen Monika Sievers (von links), Marcel Rohwer, Hans Hinrich Neve (Amtsvorsteher) und Sönke Schwager (Bürgermeister Jevenstedt) eine Investition in die Raumlüftung an beiden Schulstandorten.

Foto: Rainer Krüger