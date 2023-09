Jubiläum in Nortorf 10.000 Besucher im ersten Jahr: Schallplattenmuseum übertrifft alle Erwartungen Von Kai Eckhardt | 28.09.2023, 08:43 Uhr Historisch: Der Vorsitzender des Fördervereins des Deutschen Schallplattenmuseums in Nortorf, Lutz Bertram (links), und sein Stellvertreter Thomas Perkuhn zeigen eine Originalaufnahme des italienischen Opernsängers Enrico Caruso aus dem Jahre 1902. Foto: Kai Eckhardt up-down up-down

Mit 5000 Besuchern hatten die Betreiber des Deutschen Schallplattenmuseums in Nortorf gerechnet – es wurden doppelt so viele. Am 1. Oktober feiert das Museum einjähriges Bestehen.