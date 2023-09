Lürssen-Kröger-Werft Schacht-Audorf: Luxusyacht „Jag“ – ein Schiff für 360 Millionen Euro Von Lutz Timm | 04.09.2023, 12:08 Uhr Die „Jag“ im Dock vor Schacht-Audorf. Foto: Kathrien Arndt up-down up-down

Größter Neubau seit 2004: Die Superyacht „Jag“ zeigte sich am Sonntag, 3. September, in der Lürssen-Kröger-Werft in Schacht-Audorf. Die Details des Großauftrags sind beeindruckend.