Der Edeka-Markt von Hans-Jürgen Stuve (links) in Luhnstedt schließt ab 19. September für Filmarbeiten. Im und am Geschäft laufen Filmarbeiten für die Serie „Legend of Wacken“. Sven Clausnizer von der Produktionsfirma ist froh, den Drehort gefunden zu haben.

Foto: Rainer Krüger