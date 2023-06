In der Straße am Ihlberg in Melsdorf brannte ein Reifenhandel. Die schwarze Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Foto: Danfoto up-down up-down Großeinsatz der Feuerwehr Schwarzer Rauch zog bis nach Kiel: Reifenhandel in Melsdorf durch Feuer zerstört Von Rainer Krüger | 28.06.2023, 17:05 Uhr | Update vor 11 Min.

Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen und zog in Richtung Landeshauptstadt. In der Straße Am Ihlberg in Melsdorf brannte am Mittwoch ein Reifenhandel.