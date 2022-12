Ein Autofahrer verstarb an Heiligabend in Langwedel. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Langwedel auf der Kieler Straße Pkw prallt gegen Baum: Autofahrer stirbt bei Unfall und | 26.12.2022, 10:24 Uhr Von Aljoscha Leptin Florian Sprenger | 26.12.2022, 10:24 Uhr

Der Verkehrsunfall in Langwedel ereignete sich um 16.05 Uhr an Heiligabend. Der Autofahrer verstarb nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle.