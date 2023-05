Fitnesstest für die Wassermühle: Jochen Pahl wird den Besuchern am Pfingstmontag zeigen, wie seine Mühle nur mit Wasserkraft Korn in Mehl verwandelt, und dabei auch wieder erklären, was es mit dem „Klappern“ der „Mühle am rauschenden Bach“ auf sich hat.

Foto: Hans-Jürgen Kühl