Stimmungsvolle Konzerte erlebten die Besucher auf Gut Emkendorf. Foto: Reinhard Frank up-down up-down SHMF 2023 auf Gut Emkendorf Open Air vor dem Herrenhaus: Zuschauer und Musiker trotzen dem Regen Von Reinhard Frank | 24.07.2023, 08:02 Uhr

Auf einer großen Bühne vor dem Herrenhaus des Guts Emkendorf sollten die Besucher am Wochenende neun Konzerte in zwei Tagen in freier Natur erleben. Der Regen hätte die Pläne durchkreuzen können – aber man war vorbereitet.