16. und 17. September Oktoberfest in Nindorf: Kyffhäuserplatz wird zur Theresienwiese Von Hans-Jürgen Kühl | 10.08.2023, 14:42 Uhr Stimmungsgaranten: Die „Obermindeltaler Musikanten“ aus dem Allgäu nehmen eine 875 Kilometer lange Anreise auf sich, um in Nindorf dabei zu sein. Foto: Hans-Jürgen Kühl up-down up-down

Ein Oktoberfest wird am 16. und 17. September in Nindorf gefeiert. Nach vier Jahren Pause soll sich der Kyffhäuserplatz wieder in eine bajuwarische Festwiese verwandeln. Für Stimmung sollen wie die Jahre zuvor die „Obermindeltaler Musikanten“ sorgen.