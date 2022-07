Leiter Lutz Bertram ist Feuer und Flamme. Das Deutsche Schallplattenmuseum hat aus dem NDR-Archiv in Hamburg rund 100.000 Vinylplatten bekommen. FOTO: Deutsches Schallplattenmuseum up-down up-down NDR gibt Archivbestand ab 100.000 Schallplatten für neues Museum in Nortorf angekommen Von Rainer Krüger | 15.07.2022, 16:01 Uhr

Der Umzug vom NDR-Archiv in Hamburg läuft seit Donnerstag, 14. Juli. In Kartons kommen die rund 100.000 Tonträger in die neuen Räume des Deutschen Schallplattenmuseums. Der Eröffnungstermin steht auch schon fest.