Ein Unbekannter war am 19. Juli in Nortorf mit einem pistolenähnlichen Gegenstand unterwegs. Die Polizei ermittelt. Polizei ermittelt zu drei Fällen Nortorf: Maskierter Mann bedrohte Frau mit pistolenartigem Gegenstand Von Rainer Krüger | 20.07.2023, 16:45 Uhr

In zwei Fällen wirkte er nur bedrohlich, in einem wurde er handgreiflich. Ein Unbekannter hat am 19. Juli in Nortorf mehrere Frauen mit einem pistolenartigen Gegenstand bedrängt. Das ist bislang bekannt.