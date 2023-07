Der Bagger ist da. An kommenden Tagen wirf das ehemalige Museumsgebäude am Jungfernstieg in Nortorf abgerissen. Foto: Rainer Krüger up-down up-down Baustelle in der Innenstadt Ex-Museum in Nortorf wird abgerissen: Am Jungfernstieg stehen bald Tiny Häuser Von Rainer Krüger | 24.07.2023, 14:14 Uhr

Allein schon von der Lage her wird es eine Baustelle im Blickpunkt sein. In Nortorf läuft der Abriss des Gebäudes des ehemaligen Schallplattenmuseums in der Innenstadt. Er macht Platz für Modulhäuser. Shz.de erklärt, was geplant ist.