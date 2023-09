Wehrführer Tobias Lohse zeigt, was sich durch den Anbau ans Nortorfer Feuerwehrhaus ändern soll. Noch befindet sich die Einsatzkleidung der 79 Aktiven in der Fahrzeughalle. Ab 15. September hängt sie in separaten Umkleidekabinen.

Foto: Rainer Krüger up-down up-down