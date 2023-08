Norla 2023 in Rendsburg Café „Zwitscherstübchen“: Schülerinnen aus Hanerau-Hademarschen versorgen die Messebesucher Von Hans-Jürgen Kühl | 28.08.2023, 07:20 Uhr Freuen sich auf ihren Norla-Einsatz in Rendsburg: Die Oberklassenschülerinnen aus Hanerau-Hademarschen Henrike Westphal, Lisa Maack, Anna Jürgens, Laura Dorothea Hoffmann, Merle Höfert und Tabea Meier (v.l.). Foto: Hans-Jürgen Kühl up-down up-down

Am Donnerstag, 31. August, startet in Rendsburg die Landwirtschaftsmesse Norla. Dann sind auch die „Blaumeisen“, sechs Schülerinnen der Fachschule für Hauswirtschaft im ländlichen Raum in Hanerau-Hademarschen, mit ihrem Café „Zwitscherstübchen“ dabei.