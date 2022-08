Der neue Recyclinghof in Nortorf ist eröffnet. AWR-Geschäftsführer Ralph Hohenschurz-Schmidt (von links), die Hof-Leiterin Christine Schulte und AWR-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Jörg Lüth freuen sich über den Betriebsstart. FOTO: Kai Eckhardt up-down up-down Start am 15. August So kundenfreundlich ist der neue Recyclinghof in Nortorf Von Kai Eckhardt | 16.08.2022, 07:07 Uhr

Der neue Recyclinghof in Nortorf will mit Kundenfreundlichkeit und einem verbesserten Angebot punkten. Am Montag wurde er eröffnet, Monate später als geplant. Die Bürokratie verhinderte einen früheren Start.