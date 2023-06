Beim Besuch der Sommergespräch-Gäste in der Firma Leser, verkündet Geschäftsführer Joachim Klaus (3. von rechts) Wichtiges, Das Unternehmen will in den kommenden Jahren über 30 Millionen Euro in Hohenwestedt investieren. Leser-Co-Geschäftsführer Alexander Vocke (von links), Bürgermeister Jan Butenschön, Dieter Krompholz sowie Manfred Bettermann von Hohenwestedt-Marketing und Leser-Abteilungsleiter Kai-Uwe Weiß interessieren die Pläne.

Foto: Hans-Jürgen Kühl