Sport-Angler-Verein Jevenstedt Neue Kinderstuben für Meerforelle: Angler schaffen Laichplätze an Bächen Von Christina Köhn | 27.09.2023, 11:21 Uhr In den vergangenen drei Jahren haben die Angler aus Jevenstedt die Bäche Jevenau und Brammer Au für die Meerforellen hergerichtet. Für eine Uferbefestigung mit ökologischem Mehrwert haben sie Faschinen aus Holz gebaut. Foto: Ulrich Schmidt /SAV Jevenstedt /LSFV-SH up-down up-down

In den vergangenen drei Jahren haben die Mitglieder vom Sport-Angler-Verein in Jevenstedt die Bäche Brammer Au und Jevenau für Meerforellen hergerichtet. So sind Laichplätze entstanden und die Gewässer wurden ökologisch aufgewertet.