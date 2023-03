Logo NEO Reifenwechsel sind für Sinah Meyer aus Nortorf schon lange kein Problem mehr. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Auszubildende aus Nortorf Beruf Fahrzeugbau: Landessiegerin Sinah Meyer lässt die Männer hinter sich Von Michelle Ritterbusch | 01.03.2023, 08:08 Uhr

Der Beruf des Mechanikers wird oft von Männern ausgeübt. In Nortorf packt eine Frau in der Autowerkstatt mit an: Sinah Meyer hat die Ausbildung zur Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikerin bestanden – als Landesbeste.