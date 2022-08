Simon und Anna Schmitz wollen mehr Gemeinschaft mit Kunden pflegen. In ihrer Gärtnerei wollen sie in Zukunft Solidarische Landwirtschaft betreiben. Wer beim Projekt mitmacht, bekommt wöchentlich eine Kiste mit frischem Gemüse. FOTO: Rainwer Krüger up-down up-down Pionier-Projekt in Ellerdorf 100 Euro pro Monat für den Bauern - dafür gibt es jede Woche frisches Bio-Gemüse Von Rainer Krüger | 04.08.2022, 09:32 Uhr

Das Ehepaar Anna und Simon Schmitz will in in Ellerdorf Solidarische Landwirtschaft betreiben. Damit zählen sie zu den Pionieren im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Sie suchen Mitstreiter.