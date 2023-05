Als kommissarischer Leitender Verwaltungsbeamter des Amts Eiderkanal ist Jan Rüther mit Blick auf die Kommunalwahl zufrieden: 18 Parteien und Wählergemeinschaften treten in den sieben Amtsgemeinden an. Foto: Amt Eiderkanal up-down up-down Kommunalwahl 2023 Amt Eiderkanal: 211 Kandidaten treten an – politische Vielfalt wird geringer Von Rainer Krüger | 05.05.2023, 11:11 Uhr

Im Amt Eiderkanal sind die Weichen für die Kommunalwahl am 14. Mai gestellt. 211 Bewerber treten in den sieben Gemeinden an. Die Zahl übertrifft die der Mandate deutlich. Dennoch wird die politische Landschaft übersichtlicher.