Fünf Bürgermeister im Amt Jevenstedt kandidieren nicht mehr bei der Kommunalwahl: Für Christian Steen (von links, Luhnstedt), Hans-Otto Schülldorf (Westerrönfeld), Bernd Holm (Haale), Edlef Backsen (Brinjahe) und Lars Dieckmann (Embühren) werden die neuen Gemeindevertretungen nach dem 14. Mai Nachfolger bestimmen. Foto: Amt Jevenstedt

Kommunalwahl 2023

Wechsel an der Spitze der Gemeinde: Fünf von zehn Bürgermeister im Amt Jevenstedt hören auf

Von Rainer Krüger | 20.04.2023, 12:42 Uhr

Viel politische Erfahrung geht im Amt Jevenstedt nach der Kommunalwahl am 14. Mai verloren. Der Grund: Fünf Bürgermeister treten nicht mehr als Kandidaten an. Das sind die Gemeinden, in denen es neue Chefs gibt.