Die Schülerinnen Lucy Marie Carow (von links) und Celina Sophie Mölk haben sich am Aktionstag in der Gemeinschaftsschule Nortorf über die Jobs am UKSH informiert und sind sich sicher, dass sie später im Krankenhausbereich arbeiten wollen. Koordinatorin Silke Günzel freut sich über deren Fortschritte bei der Berufswahl.

Foto: Rainer Krüger