Musikfestival in Jevenstedt „Hamburg, meine Perle" – Lotto King Karl ist der Stargast des Erwins-Open-Air 2023 Von Michelle Ritterbusch | 23.03.2023, 17:49 Uhr

Der Hamburger Kult-Sänger Lotto King Karl ist der Headliner des Erwins-Open-Airs in Jevenstedt. Am 7. und 8. Juli wird das Festival mit einem neuen Konzept aufwarten. Der Ticketvorverkauf startet am Freitag, 24. März.