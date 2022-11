Mit zwölf Fahrgeschäften, Süßwaren- und Aktionsbuden wird der Jahrmarkt in Nortorf wieder ein Angebot für alle Generationen bieten. Foto: Kai Eckhardt up-down up-down Drei Veranstaltungen parallel Jahrmarkt in Nortorf startet: Nun wird es eng in der Innenstadt Von Kai Eckhardt | 03.11.2022, 13:14 Uhr

Richtig was los ist am Wochenende ab 4. November im Zentrum von Nortorf. Insbesondere am 5. November - denn da laufen gleich drei Veranstaltungen gleichzeitig. Deshalb kommt es zu einigen Verkehrssperrungen in der Innenstadt.