Als Auto-Scooter-Fans sind Lenia Pahl (von links), Tom Kruse und Julian Pahl von der diesjährigen Auflage des „Homarscher Markts“ begeistert. Denn der Rummel bietet wieder das vor Corona gewohnte vielfältige Angebot. Foto: Hans-Jürgen Kühl up-down up-down Hanerau-Hademarschen Wieder volles Programm beim Rummel: So freuen sich Besucher über den „Homarscher Markt“ Von Hans-Jürgen Kühl | 16.10.2022, 14:24 Uhr

Seit fast 400 Jahren treffen sich in Hanerau-Hademarschen Jahrmarktfans auf dem „Homarscher Markt“. Corona ließ den Rummel 2020 und 2021 nur noch in sehr abgespeckter Form zu. Nun kehrte der Jahrmarkt in gewohnter Form zurück.