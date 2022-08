Wer macht so etwas? Unbekannte haben im Garten der Familie Derner Hortensientriebe abgeschnitten. FOTO: Johanna Suhr up-down up-down Diebstahl im Garten Unbekannte stehlen Hortensien-Triebe in Friedrichsgraben - Motiv Drogenkonsum? Von Rainer Krüger und Johanna Suhr | 01.08.2022, 16:27 Uhr

Beim Blick in den Garten erlebte Familie Derner aus Friedrichsgraben am Freitag, 29. Juli, eine böse Überraschung. Unbekannte hatten an ihren Hortensien Treibe abschnitten. Das Motiv der Täter gibt Rätsel auf.