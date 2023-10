Das „Dorf des Grauens“ ist längst kein Geheimtipp mehr, sondern kurz davor, sich Kultstatus zu erobern. Seit der Premiere 2015 waren die interaktiven Vorstellungen des Theatervereins Lütjenwestedt stets ausverkauft.

Und auch in diesem Jahr waren die 360 verfügbaren Karten für die 36 geplanten Horrorshows der am 6. Oktober startenden Saison in Rekordzeit vergriffen. Kleine Fans der Veranstaltung – und „Erwachsene, die sich im Dunkeln nicht trauen“ – können sich auf ein jugendfreies „Gruselgewusel“ am 29. Oktober freuen.

Theaterverein sucht weitere Schauspieler und Helfer für den Tresen

„Das haben wir noch nie gehabt, dass wir innerhalb von nur zweieinhalb Tagen komplett ausverkauft waren“, stellt Björn Baasch fest. Lütjenwestedts Bürgermeister ist auch Chef des örtlichen Theatervereins, der die Gemeinde jedes Jahr um Halloween herum in das „Dorf des Grauens“ verwandelt.

„Die Idee dazu ist im Herbst 2014 im Kieler Ortsteil Düsternbrook bei einer Nachtwanderung und bei einem anschließenden Besuch der Forstbaumschule mit Freunden entstanden“, erzählt Baasch. „Ein Jahr später haben wir unsere Dorf-des-Grauens-Idee dann das erste Mal in Lütjenwestedt umgesetzt.“

Wandlungsfähiger Bürgermeister: Björn Baasch als untoter Graf, der in einem Hotel herumspukt. Foto: Hans-Jürgen Kühl

Die Premiere des interaktiven Grusellabyrinths stand 2015 unter dem Motto „Endstation Lütjenwestedt“. Die dreijährige Corona-Zwangspause ging auch am horrorerprobten Theaterverein nicht spurlos vorüber. Weil die Aufführungen ruhten, gab es einen spürbaren Einbruch bei der Rekrutierung neuer Darsteller und Helfer. „Mittlerweile haben wir nun auch schon wieder neue Mitglieder dazugewinnen können“, berichtet Baasch. „Aber wir brauchen nach wie vor zusätzliche Schauspieler sowie Helfer für das Bauteam und den Tresenbereich.“

Trotz der coronabedingten Widrigkeiten feierte das „Dorf des Grauens“ 2022 ein erfolgreiches Comeback. Mit seinem verkleinerten Team konnte der Theaterverein den Rekord von 729 Besuchern aus 2019 nicht mehr anpeilen. Die Zahl der Shows wurde von 80 auf 36 reduziert, aber diese 36 waren komplett ausverkauft.

Grusel-Geschichte baut in diesem Jahr auf Märchen auf

Die gleiche Besucherbilanz kann Baasch nun auch für die bevorstehende Horrorsaison verkünden. Alle 36 Aufführungen, die vom 6. Oktober bis 4. November stattfinden werden, sind bereits ausverkauft, obwohl die Homepage des Vereins beim Vorverkaufsbeginn streikte.

Wie erklärt sich der Theatervereinsvorsitzende den Ansturm auf die „Dorf des Grauens“-Karten? „Unser Erfolgsgeheimnis ist der Spaß, den die Besucher bei uns haben. Die Besucher merken auch, dass es uns sehr viel Freude macht, sie zu erschrecken – je näher wir der Generalprobe kommen, bring es auch uns mehr und mehr Spaß.“

Mehr Informationen: Tag der offenen Tür im Dorf des Grauens Einen „Tag der offenen Tür“ für kleine Besucher und „Große, die sich im Dunkeln nicht trauen“ veranstaltet der Theaterverein am 29. Oktober von 15 bis 18 Uhr. Auf dem „Dorf des Grauens“-Gelände an der L127 zwischen Lütjenwestedt und Gokels stehen auf dem Programm: ein dunkles Labyrinth, Spiel und Spaß im Wald, Kinderschminken, Basteln, Stockbrotbacken, Naschkram und Getränke sowie Kaffee und Kuchen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Nachdem sich der Bürgermeister im vergangenen Jahr erstmals mit einer Komparsenrolle als Erschrecker begnügt hatte, will er diesmal wieder eine der Hauptrollen übernehmen. „Die neue Geschichte ist auf dem Thema Märchen aufgebaut, und ich werde im Wechsel mit Thomas Trede den Opa Herbert und/oder den Wolf spielen.“