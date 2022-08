Ein voraussichtlicher Hingucker in der Hohenwestedt-Woche dürfte das Wasserspiel am Hallo-Partner-Tag sein. Dieses Mal laufen die Hallo-Partner-Wettkämpfe am Samstag, 3. September. Beim Wasserspiel geht es immer ziemlich spektakulär zu.

FOTO: Hans-Jürgen Kühl