Foto: Hans-Jürgen Kühl Am 28. April in Hohenwestedt Nach Renovierung: Zur Einweihung der „Schule am Park" gibt es Unterricht zum Anschauen Von Hans-Jürgen Kühl | 13.04.2023, 15:10 Uhr

Die Arbeiten sind erledigt. Nach zwei Jahren Renovierung wird die „Schule am Park“ in Hohenwestedt am 28. April der Öffentlichkeit vorgestellt. Besucher erfahren, was in der Grundschule alles modernisiert wurde.