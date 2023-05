Der gebürtige Iraker Ahmed al-Badri (vorne, Mitte) ist bestens in den Tennisclub Hohenwestedt integriert – das finden auch die Sportler Ole Kuczera (von links), Marc-Kevin Warncke, Kai Wachlin, Udo Berlin, Udo Warncke, Manfred Bettermann und Jörg Rohweder. Foto: Hans-Jürgen Kühl up-down up-down Auch Mitglied im Tennisclub In Hohenwestedt eingelebt: So hilft die neue Beratungsstelle Flüchtling Ahmed al-Badri Von Rainer Krüger | 31.05.2023, 08:45 Uhr

Nach der Flucht aus dem Irak kam Ahmed al-Badri 2017 in Hohenwestedt an. Obwohl er seitdem viele Kontakte geknüpft hat, kommt er in die neue Flüchtlingsberatungsstelle der Diakonie Altholstein. Diese Angebote helfen ihm weiter.