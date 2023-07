Live-Übertragung aus Nürnberg: Birgit Mair (links) vom Institut für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung und die Holocaust-Überlebende Eva Franz (82 Jahre). SHG-Referendarin Julie von Schachtmeyer (kleines Bild) hatte das Zeitzeugengespräch mitorganisiert. Foto: Hans-Jürgen Kühl up-down up-down Schule Hohe Geest Hohenwestedt Bewegende Videokonferenz: KZ-Überlebende Eva Franz rüttelt Schüler auf Von Hans-Jürgen Kühl | 02.07.2023, 09:02 Uhr

Eva Franz (82) überlebte als Kleinkind eine Odyssee durch Nazi-Vernichtungslager. Im Forum in Hohenwestedt erzählte sie am Freitag 225 Schülern per Video von ihrem Schicksal. Es wurde ein bewegendes Gespräch.