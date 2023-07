Bürgermeister Jan Butenschön an einer extrem schadhaften Stelle der Lindenstraße auf Höhe der Peter-Pauls-Kirche und der Sparkasse, wo sich ein 2,50 Meter langes und bis zu sechs Zentimeter tiefes Schlagloch auftut. Foto: Hans-Jürgen Kühl up-down up-down Vollsperrung ab 4. August Lindenstraße: Hohenwestedt investiert 150.000 Euro in neue Straßendecke Von Hans-Jürgen Kühl | 26.07.2023, 16:44 Uhr

Schlagloch an Schlagloch reiht sich in der Lindenstraße in Hohenwestedt aneinander. Aber damit ist bald Schluss: die Hauptdurchfahrtsstraße wird saniert – und muss dafür zeitweise vollgesperrt werden.