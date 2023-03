Ein buntes Angebot an Blumen zeichnet den Frühlingsmarkt in Hohenwestedt aus. Foto: Hans-Jürgen Kühl up-down up-down Am 2. April in Hohenwestedt Frühlingsmarkt wächst: Rekord bei Ausstellern – auch verkaufsoffener Sonntag Von Hans-Jürgen Kühl | 31.03.2023, 10:14 Uhr

Der Frühlingsmarkt in Hohenwestedt ist bei den Händlern beliebt. So viele Aussteller wie nie zuvor machen bei der diesjährigen Auflage am 2. April mit. Dadurch dehnt sich die Marktfläche aus.