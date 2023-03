Das Angebot der DRK-Kleiderkammer soll in Zukunft das neue Sozialkaufhaus der Diakonie Altholstein übernehmen. Geschäftsführer Heinrich Deicke (links) und Stephanie Vallentin von der Diakonie Altholstein und Bürgermeister Jan Butenschön freuen sich über die Kooperation mit dem DRK-Ortsverein. Foto: Hans-Jürgen Kühl up-down up-down Aus nach 40 Jahren DRK schließt Kleiderkammer in Hohenwestedt: Aber das Angebot bleibt erhalten Von Hans-Jürgen Kühl | 02.03.2023, 13:19 Uhr

Günstig Gebrauchtes kaufen. Damit ist es ab April im Haus der Vereine und Verbände in Hohenwestedt vorbei. Der Grund: Die Kleiderkammer des DRK-Ortsvereins Hohenwestedt schließt am 31. März. Doch es geht an anderer Stelle weiter.