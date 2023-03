Monika Rockenbach-Freitag hat für die neue Schau im Hohenwestedter Heimatmuseum auch die 1871 errichtete Windmühle „Senta“ in Todenbüttel im Blick. Die Mühle ist heute ein Wohnhaus und kann für Trauungen genutzt werden. Foto: Hans-Jürgen Kühl - Fotomontage: Sonja Broschinsky up-down up-down Besondere Ausstellung Hohenwestedt: Die große Ausstellung für die Mühlen in Mittelholstein Von Hans-Jürgen Kühl | 07.03.2023, 16:44 Uhr

An manchen drehen Flügel, andere nutzen Wasserkraft als Antrieb. Wie vielfältig die Mühlen in Mittelholstein sind, zeigt ab Sonntag, 12. März, eine Schau in Hohenwestedt. Es sind Gebäude mit interessanten Geschichten.